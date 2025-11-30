PSG : «Caca dans la culotte», c’est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, l’AS Monaco l’a emporté face au PSG (1-0). Une rencontre marquée toutefois pas une nouvelle polémique arbitrale. En effet, Lamine Camara aurait dû être exclu suite à un tacle violent sur Lucas Chevalier. Le fait est que Clément Turpin n’a sorti qu’un carton jaune, n’ayant même pas été appelé par la VAR. De quoi confirmer une théorie de Pierre Ménès.

Battu par l’AS Monaco (1-0), le PSG peut s’estimer lésé. En effet, après quelques minutes, Lamine Camara aurait dû être exclu pour son tacle sur la cheville de Lucas Chevalier. Clément Turpin n’a finalement sorti d’un carton jaune et la VAR n’est même pas intervenue. Un scandale aux yeux de beaucoup dont Pierre Ménès qui a bien évidemment dénoncé cette erreur après la rencontre.

« La décision incompréhensible et scandaleuse » « On retiendra de ce match, avant même le résultat, le tacle horrible de Camara sur Chevalier et la décision incompréhensible et scandaleuse de Clément Turpin qui n’a pas cru bon de mettre un carton rouge pourtant évident alors que l’argument de ça va fausser le match on s’en fout. S’il pète la cheville à Chevalier, le match aussi est faussé », a lâché dans un premier temps le journaliste sportif sur Youtube après le match du PSG.