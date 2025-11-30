PSG : Le scandale «incompréhensible» confirmé en direct !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le PSG s’est incliné face à l’AS Monaco (1-0). Une rencontre suite à laquelle on ne parle que d’une chose : l’erreur arbitrale de Clément Turpin qui n’a pas exclu Lamine Camara après son violent tacle sur Lucas Chevalier. Alors que la VAR n’a même appelé l’arbitre du match, ça fait scandale. Pascal Dupraz a alors poussé un gros coup de gueule sur cette situation.

En voyant les images du tacle de Lamine Camara sur Lucas Chevalier, ça aurait pu être terrible. Plus de peur que de mal finalement pour le gardien du PSG. Et voilà que le joueur de l’AS Monaco peut s’estimer lui aussi très chanceux. En effet, il a évité à l’expulsion alors que le carton rouge était logique. Clément Turpin n’a sorti qu’un carton jaune alors que la VAR n’a pas voulu appeler l’arbitre pour revoir l’action. Un scandale contre le PSG qui en fait bondir plus d’un.

« C’est incompréhensible ! » Au micro de RMC ce dimanche, c’est Pascal Dupraz qui a ainsi le ton, ne comprenant pas comment ça a pu arriver. L’ancien entraîneur de Toulouse a alors balancé en direct : « C’est pour ça que ça nous arrive, excepté Luis Enrique, de gueuler après les arbitres. C’est incompréhensible ! Ils sont plusieurs arbitres et ils n’arrivent pas à déterminer que ça méritait rouge. C’est rouge pour Camara ».