32M€ : Le PSG a changé la vie d’une star !

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2013 en provenance de l’AS Rome pour 32M€, Marquinhos a réussi au fil des années à s’imposer comme le grand leader du vestiaire parisien. Et son épouse, Carol Cabrino, raconte à quel point ce transfert au PSG a changé sa vie à l’époque.

Relativement méconnu du grand public lors de sa signature au PSG à l’été 2013, Marquinhos débarquait de l’AS Rome pour 32M€ avec le statut de grand espoir du football brésilien. Au fil des saisons, et malgré une concurrence conséquente (Thiago Silva, Alex, David Luiz…), le défenseur central a réussi à s’imposer comme un élément incontournable du PSG, jusqu’en à en devenir capitaine en 2020.

« Ce transfert au PSG a changé sa vie » Carol Cabrino, l’épouse de Marquinhos, se livre en détail sur ce changement de vie radical avec ce transfert au PSG en 2013 : « Il était tellement jeune, avec ses bagues dentaires, on aurait dit un adolescent ! Ce transfert au PSG a changé sa vie. Ses débuts ont été compliqués car il n’était pas titulaire. Mais il a travaillé dur pour avoir cette place. Il voulait me prouver des choses ! À cette époque, on se connaissait seulement par Internet car il m’avait vu chanter sur des vidéos YouTube », explique-t-elle dans les colonnes du Parisien.