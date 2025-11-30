PSG : Une polémique éclate, c’est l’incompréhension !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un violent tacle sur Lucas Chevalier durant la rencontre opposant l’AS Monaco au Paris Saint-Germain (0-1) ce samedi, Lamine Camara a simplement reçu un carton jaune, de quoi susciter l’incompréhension des observateurs. Mais pour Thiago Scuro, le directeur général de l’ASM, son joueur ne méritait pas rouge.

« Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant aujourd'hui mais j'ai eu beaucoup de chance ». Au moment de prendre la parole quelques minutes après l’action polémique, Lucas Chevalier avait conscience de sa chance de pouvoir répondre aux questions de beIN Sports. Le portier du PSG, touché sans gravité à la cheville droite, a été victime d’un tacle dangereux de Lamine Camara, qui n’a pas écopé pour autant d’un carton rouge.

« Pour moi, ce n'est pas un carton rouge, et ce n'est pas un carton rouge non plus pour Thilo Kehrer » La décision de Clément Turpin fait depuis beaucoup parler, de quoi agacer Thiago Scuro, le directeur général de l’AS Monaco. « Je suis un peu fatigué de parler de l’arbitre. Ça devient ennuyant. Si la Fédération est heureuse, si Monsieur Gautier (le patron des arbitres) est heureux, on ne peut rien faire. J'ai essayé beaucoup de choses, dans des directions différentes... Pour moi, ce n'est pas un carton rouge, et ce n'est pas un carton rouge non plus pour Thilo Kehrer », a-t-il confié après le match en zone mixte.