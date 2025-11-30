Mercato : Une star annoncée au PSG pour plusieurs années ?

Pierrick Levallet

Marquinhos est, à juste titre, considéré comme une légende du PSG. Vainqueur de la première Ligue des champions de l’histoire du club de la capitale, le défenseur central brésilien est également le joueur le plus capé des Rouge-et-Bleu. Arrivé en 2013 en provenance de l’AS Roma, le joueur de 31 ans a honoré sa 500e sous les couleurs parisiennes mercredi dernier contre Tottenham.

Le PSG prépare la succession de Marquinhos Le PSG est toutefois conscient que Marquinhos n’est pas éternel. Les dirigeants parisiens prépareraient déjà la succession du Brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2028. Illia Zabarnyi a été recruté dans cette optique cet été. Et ces dernières semaines, les noms de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté ont été évoqués. Mamadou Sakho, lui, espère que Marquinhos restera encore au PSG pour de longues années.