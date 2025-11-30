Lucas Chevalier : La grande décision du PSG après la polémique !

Pierrick Levallet

Sur la pelouse de l’AS Monaco, Lucas Chevalier a fait une grosse frayeur au PSG. Le gardien de but de 24 ans s’est tordu de douleur après un tacle très appuyé de Lamine Camara. Le joueur monégasque a d’ailleurs évité le carton rouge, chose qui a fait polémique après la partie. Le club de la capitale, de son côté, a pris une grande décision pour ménager son international français.

Le PSG a eu une grosse frayeur sur la pelouse de l’AS Monaco ce samedi. Après un tacle particulièrement rugueux de Lamine Camara, Lucas Chevalier s’est tordu de douleur dans sa surface. La faute aurait pu être sanctionnée d’un carton rouge. Mais le joueur monégasque n’a finalement écopé que d’un jaune. Ce choix de Clément Turpin a d’ailleurs suscité la polémique après la partie.

Chevalier ménagé par le PSG ? Le PSG, de son côté, a pris une décision pour ménager Lucas Chevalier. Comme le rapporte L’Equipe, l’international français devrait être en mesure de tenir sa place samedi prochain contre le Stade Rennais. Les Rouge-et-Bleu l’ont toutefois autorisé à manquer une ou deux séances d’entraînement, par précaution.