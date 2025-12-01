PSG - Ibrahima Konaté : Le coup de pression inattendu !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait bien réaliser un joli coup sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale garderait un œil très attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté, dont le contrat à Liverpool expire à l’issue de la saison. Les Reds n’excluraient toutefois pas une prolongation de l’international français, mais ils lui mettraient la pression pour sa signature.

Alors que le mercato hivernal approche, le PSG prépare son recrutement... pour l’été prochain ! Le club de la capitale reste à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil très attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté. Le défenseur central de 26 ans voit son contrat à Liverpool expirer à l’issue de la saison.

«Liverpool n'acceptera les conditions de Konaté que si...» Les Reds n’excluraient toutefois pas une prolongation de l’international français. Mais le club de Premier League commencerait à lui mettre la pression pour sa signature. « Liverpool reste déterminé à resigner Ibrahima Konaté si les conditions peuvent être convenues. [...] Liverpool n'acceptera les conditions de Konaté que si elles sont conformes à sa structure salariale et le club explore également le marché à la recherche de remplaçants potentiels » a ainsi révélé le journaliste de Sky Sports Vinny O’Connor.