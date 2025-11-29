Ibrahima Konaté : Le coup de théâtre qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

En attendant l’hiver, le PSG semble déjà préparer son recrutement pour... l’été prochain ! Et à cette occasion, le club de la capitale pourrait frapper un grand coup sur le mercato. Les dirigeants parisiens se tiendraient à l’affût de la moindre bonne opportunité. Les Rouge-et-Bleu garderaient ainsi un œil attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté, dont le contrat avec Liverpool expire à l’issue de la saison.

Le PSG garde un oeil sur Ibrahima Konaté Le PSG ne serait toutefois pas seul sur le coup. Alors que The Athletic a révélé que le Real Madrid avait lâché l’affaire, il restait toutefois le Bayern Munich pour faire concurrence aux pensionnaires de la Ligue 1. Il était annoncé que le club bavarois songeait à Ibrahima Konaté pour pallier un éventuel départ libre de Dayot Upamecano en juin prochain. Mais l’équipe allemande aurait changé d’avis.