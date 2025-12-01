Rupture avec un joueur de l’OM : La séparation brutale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Écarté du groupe pendant une année, Chancel Mbemba a fini par quitter l’Olympique de Marseille. Dans le cadre d’un entretien accordé au Canal Football Club, le défenseur congolais, désormais au LOSC, est revenu sur les mois difficiles qui ont précédé son départ de la cité phocéenne.

Cadre de l’effectif entre 2022 et 2024, Chancel Mbemba a disputé sa dernière saison phocéenne dans le loft, mis à l’écart de l’équipe première. L’histoire entre l’OM et son ancien joueur évoluant désormais au LOSC n’est pas totalement terminée puisque le principal intéressé a décidé de porter plainte contre la formation phocéenne et son président Pablo Longoria.

« Le moment que j'ai passé à Marseille était très très très difficile » Interrogé par Canal +, Chancel Mbemba est revenu sur cette rupture brutale avec l’OM. « Quand je ne jouais pas en club (à l'OM), ce sont les dirigeants qui m'ont dit : "tu ne joues pas". Ce n'est pas ma décision. Le moment que j'ai passé à Marseille était très très très difficile, sur tous les plans, mais j'ai gardé la tête haute. Je n'ai pas triché, j'ai respecté tout le monde : Marseille, le club, l'institution, les dirigeants », confie le défenseur congolais de 31 ans.