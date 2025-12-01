«Le meilleur du monde» a signé, le PSG prend les paris

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Lucas Chevalier, le début de l'histoire d'amour a été mitigée en raison de ses performances inégales. Pas de quoi inquiéter Marquinhos pour autant. Le successeur de Gianluigi Donnarumma s'imposera comme étant l'une des références mondiales au PSG, si ce n'est la meilleure. Explications.

Lucas Chevalier (23 ans) a hérité de la lourde tâche de succéder à Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a été le précieux dernier rempart du PSG lors de la phase à élimination directe de la dernière campagne de Ligue des champions. Toutefois, Luis Enrique a fait le choix de tourner la page Donnarumma en s'attachant les services d'un gardien disposant de meilleures aptitudes au pied que l'actuel joueur de Manchester City. Chevalier a été recruté contre un chèque de 55M€, mais a connu des débuts mitigés dans les buts du PSG.

«Ce n'est pas aussi simple de rentrer et faire des matchs de haut niveau» Capitaine du PSG et taulier du vestiaire, Marquinhos a été invité à s'exprimer sur l'adaptation de Lucas Chevalier depuis sa signature en août dernier pendant son passage dans l'émission de Rothen s'enflamme jeudi dernier. « Je pense que le rôle des gardiens est toujours très important. Comme je l'ai dit, c'est toujours difficile de rentrer dans une équipe qui était championne, avec un gardien qui était très important, qui a fait des arrêts importants. Ce n'est pas aussi simple de rentrer et faire des matchs de haut niveau. Lui, on n'oublie pas que c'est encore un jeune gardien qui a beaucoup de marge de progression. Il montre déjà ses capacités, il l'a montré à Lille, il l'a montré en équipe de France, il essaie toujours de le montrer au Paris Saint-Germain ».