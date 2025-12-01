«Le meilleur du monde» a signé, le PSG prend les paris

Entre le Paris Saint-Germain et Lucas Chevalier, le début de l'histoire d'amour a été mitigée en raison de ses performances inégales. Pas de quoi inquiéter Marquinhos pour autant. Le successeur de Gianluigi Donnarumma s'imposera comme étant l'une des références mondiales au PSG, si ce n'est la meilleure. Explications.
Lucas Chevalier (23 ans) a hérité de la lourde tâche de succéder à Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a été le précieux dernier rempart du PSG lors de la phase à élimination directe de la dernière campagne de Ligue des champions. Toutefois, Luis Enrique a fait le choix de tourner la page Donnarumma en s'attachant les services d'un gardien disposant de meilleures aptitudes au pied que l'actuel joueur de Manchester City. Chevalier a été recruté contre un chèque de 55M€, mais a connu des débuts mitigés dans les buts du PSG.
«Ce n'est pas aussi simple de rentrer et faire des matchs de haut niveau»
Capitaine du PSG et taulier du vestiaire, Marquinhos a été invité à s'exprimer sur l'adaptation de Lucas Chevalier depuis sa signature en août dernier pendant son passage dans l'émission de Rothen s'enflamme jeudi dernier. « Je pense que le rôle des gardiens est toujours très important. Comme je l'ai dit, c'est toujours difficile de rentrer dans une équipe qui était championne, avec un gardien qui était très important, qui a fait des arrêts importants. Ce n'est pas aussi simple de rentrer et faire des matchs de haut niveau. Lui, on n'oublie pas que c'est encore un jeune gardien qui a beaucoup de marge de progression. Il montre déjà ses capacités, il l'a montré à Lille, il l'a montré en équipe de France, il essaie toujours de le montrer au Paris Saint-Germain ».
«Tu vas arriver en équipe de France, être titulaire en équipe de France, nommé comme meilleur gardien du monde»
Aux yeux de Marquinhos qui a vu passer bien des gardiens depuis son arrivée au PSG en 2013, Lucas Chevalier finira par s'imposer au PSG, en équipe de France, le tout en devenant le meilleur gardien au monde. « Nous, en tant que capitaine, en tant que joueur, on essaie toujours de dire qu'il ne faut pas douter de ses capacités. Comme j'ai dit avant, moi j'ai eu plein de saisons où j'ai eu des difficultés, j'ai fait des erreurs moi aussi, des moments difficiles, comme tout le monde. C'est là où tu dois être costaud et être vraiment exigeant avec toi-même pour toujours chercher à s'améliorer. Une fois que t'as montré tes capacités à Paris, tu peux vraiment faire de belles choses dans ta carrière. Tu vas arriver en équipe de France, être titulaire en équipe de France, nommé comme meilleur gardien du monde. C'est pour ça que nous, on va être là pour l'aider ». a affirmé Marquinhos sur RMC.