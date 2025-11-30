Transfert à 31M€ : Le coup de foudre au PSG !

Pierrick Levallet

Peu importe ce qui arrive à l’avenir, Marquinhos restera une légende au PSG. Acheté 31M€ en 2013, le défenseur central de 31 ans a soulevé la première Ligue des champions du club de la capitale plus d’une décennie après. Le Brésilien a gravi les échelons peu à peu, jusqu’à devenir capitaine des Rouge-et-Bleu. L’international auriverde s’est rapidement adapté à son nouvel environnement, au point de séduire un certain Mamadou Sakho.

«Ce n’est pas un joueur qui triche» « Un an après son arrivée, j’ai dit ‘ce joueur là je l’aime bien’. Parce que je le voyais faire ses premières interviews en français. Je trouve que ça, c’est respecter le pays, respecter le maillot. Son comportement ne ment pas, ce n’est pas un joueur qui triche. Il mouille le maillot comme s’il avait grandi dans le 78. C’est pour ça que je l’ai toujours respecté ce joueur » a confié l’ancien défenseur du PSG au micro de Téléfoot.