OM - Transfert à 0€ : La violente réponse lâchée à Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé libre en provenance du LOSC l’été dernier, Angel Gomes peine à s’imposer depuis qu'il est à l’OM. Titulaire samedi lors de la réception de Toulouse (2-2), le milieu de terrain âgé de 25 ans a été sorti à la mi-temps par Roberto De Zerbi et le quotidien La Provence n’y est pas allé de main morte pour décrire ses performances.

Plus qu’une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues, l’OM avait l’opportunité d’être seul en tête de la Ligue 1 samedi soir. Quelques heures plus tôt, le PSG s’était incliné à Monaco (1-0) et en cas de succès lors de la réception de Toulouse, les Olympiens auraient occupé la première place du classement, ne pouvant être rejoints que par le RC Lens, opposé à Angers ce dimanche.

Angel Gomes prend cher après Toulouse Mais l’OM a concédé un match nul (2-2) dans le temps additionnel et laissé échapper cette occasion. Une rencontre au cours de laquelle Angel Gomes n’a eu une nouvelle fois pas brillé. Titulaire au coup d’envoi, le milieu de terrain âgé de 25 ans a même été remplacé dès la mi-temps par Robinio Vaz. Un choix offensif de la part de Roberto De Zerbi, mais aussi une preuve que le joueur arrivé libre l’été dernier en provenance du LOSC est loin de répondre aux attentes.