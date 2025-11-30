OM - Transfert à 0€ : La violente réponse lâchée à Marseille !

Arrivé libre en provenance du LOSC l’été dernier, Angel Gomes peine à s’imposer depuis qu'il est à l’OM. Titulaire samedi lors de la réception de Toulouse (2-2), le milieu de terrain âgé de 25 ans a été sorti à la mi-temps par Roberto De Zerbi et le quotidien La Provence n’y est pas allé de main morte pour décrire ses performances.
Plus qu’une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues, l’OM avait l’opportunité d’être seul en tête de la Ligue 1 samedi soir. Quelques heures plus tôt, le PSG s’était incliné à Monaco (1-0) et en cas de succès lors de la réception de Toulouse, les Olympiens auraient occupé la première place du classement, ne pouvant être rejoints que par le RC Lens, opposé à Angers ce dimanche.
Angel Gomes prend cher après Toulouse
Mais l’OM a concédé un match nul (2-2) dans le temps additionnel et laissé échapper cette occasion. Une rencontre au cours de laquelle Angel Gomes n’a eu une nouvelle fois pas brillé. Titulaire au coup d’envoi, le milieu de terrain âgé de 25 ans a même été remplacé dès la mi-temps par Robinio Vaz. Un choix offensif de la part de Roberto De Zerbi, mais aussi une preuve que le joueur arrivé libre l’été dernier en provenance du LOSC est loin de répondre aux attentes.
« Il n’a toujours pas réalisé un vrai bon match depuis son arrivée »
La Provence a accordé la note de 2/10 à Angel Gomes, avec un terrible commentaire sur son match et plus globalement sa première partie de saison. « Il a beau avoir inscrit trois buts, il n’a toujours pas réalisé un vrai bon match depuis son arrivée et enchaine les prestations moyennes ou mauvaises. Face à Toulouse, il n’a absolument servi à rien », peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional.