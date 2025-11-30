PSG - OM : Le gros coup raté qui fait enrager De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En cas de victoire samedi soir lors de la réception de Toulouse (2-2), l’OM avait l’opportunité de passer devant le PSG au classement, battu sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Une occasion ratée par les Olympiens, rejoints dans le temps additionnel. Un match frustrant pour Roberto De Zerbi, qui estime que son équipe a laissé beaucoup d’énergie en Ligue des champions.

C’est donc le RC Lens qui a l’occasion d’être seul leader de Ligue 1 ce dimanche s’il s’impose à Angers. Une opportunité obtenue par l’OM ce samedi soir, après la défaite du PSG à Monaco (1-0). Au Vélodrome face à Toulouse, les Olympiens pouvaient être en tête du classement s’ils s’imposaient, ce qu’ils ont pensé faire, avant que les Toulousains n’égalisent dans le temps additionnel (2-2).

« Le match est frustrant » Benjamin Pavard s’est dit « très déçu et énervé » par ce résultat et ce scénario, le deuxième encaissé par l’OM venant d’une longue touche reprise de la tête par Santiago Hidalgo. C’est un Roberto De Zerbi frustré qui s’est lui aussi exprimé au micro de Ligue 1+ après la rencontre, même si le technicien italien a mis cette contre-performance sur le compte de la fatigue.