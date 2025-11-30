Transfert de dernière minute : L’OL a trouvé son Ousmane Dembélé ?

Pierrick Levallet

Dans les ultimes instants du mercato estival, l’OL a enrôlé Martin Satriano. Destiné à être l’attaquant titulaire pendant la première partie de saison, l’international uruguayen peine toutefois à se montrer décisif dans le Rhône. Eric Roy, son ancien entraîneur à Brest, est alors monté au créneau en indiquant que le joueur de 24 ans avait un profil similaire à celui d’Ousmane Dembélé au PSG.

L’OL a fait face à quelques problèmes cet été. Afin de redresser le bilan catastrophique laissé par John Textor, le club rhodanien s’est séparé de plusieurs de ses meilleurs éléments. Paulo Fonseca a notamment perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Et dans les ultimes heures du mercato, les dirigeants lyonnais sont allés chercher Martin Satriano.

Martin Satriano, le même profil qu'Ousmane Dembélé ? L’international uruguayen s’est retrouvé propulsé au rang de titulaire avec son arrivée à l’OL. L’attaquant de 24 ans a démarré 10 des 12 rencontres qu’il a disputées jusqu’à présent, pour un seul but inscrit toutes compétitions confondues. Eric Roy, son ancien entraîneur à Brest, n’a toutefois pas tiré la sonnette d’alarme puisqu’il estime que Martin Satriano a un profil similaire à celui d’Ousmane Dembélé au PSG, étant donné qu’il est souvent celui qui enclenche le pressing haut sur le terrain.