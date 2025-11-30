Transfert de dernière minute : L’OL a trouvé son Ousmane Dembélé ?

Dans les ultimes instants du mercato estival, l’OL a enrôlé Martin Satriano. Destiné à être l’attaquant titulaire pendant la première partie de saison, l’international uruguayen peine toutefois à se montrer décisif dans le Rhône. Eric Roy, son ancien entraîneur à Brest, est alors monté au créneau en indiquant que le joueur de 24 ans avait un profil similaire à celui d’Ousmane Dembélé au PSG.
L’OL a fait face à quelques problèmes cet été. Afin de redresser le bilan catastrophique laissé par John Textor, le club rhodanien s’est séparé de plusieurs de ses meilleurs éléments. Paulo Fonseca a notamment perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Et dans les ultimes heures du mercato, les dirigeants lyonnais sont allés chercher Martin Satriano.
Martin Satriano, le même profil qu'Ousmane Dembélé ?
L’international uruguayen s’est retrouvé propulsé au rang de titulaire avec son arrivée à l’OL. L’attaquant de 24 ans a démarré 10 des 12 rencontres qu’il a disputées jusqu’à présent, pour un seul but inscrit toutes compétitions confondues. Eric Roy, son ancien entraîneur à Brest, n’a toutefois pas tiré la sonnette d’alarme puisqu’il estime que Martin Satriano a un profil similaire à celui d’Ousmane Dembélé au PSG, étant donné qu’il est souvent celui qui enclenche le pressing haut sur le terrain.
«Ce n’est pas un attaquant de stats, mais...»
« Je lui demandais d’évoluer côté gauche et de venir tourner autour de Mounier en possession et d’être souvent dans la surface. Nous avions une grande force offensive avec les deux alignés. Il a fait sa meilleure saison. Ce n’est pas un attaquant de stats, mais un joueur d’équipe qui effectue un gros travail de pressing, met de l’intensité, de la grinta » a ainsi indiqué Eric Roy dans des propos rapportés par L’Equipe. À voir maintenant si Martin Satriano sera aussi important à l’OL qu’Ousmane Dembélé ne l’est au PSG.