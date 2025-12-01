Du PSG au Paris FC : Surprise en privé, un transfert annoncé en urgence !

De retour en Ligue 1 cette saison, le Paris FC a mis la main sur huit nouveaux joueurs durant le mercato estival. Parmi eux, Kevin Trapp, ancien gardien du PSG, qui a rejoint l’équipe en tant que doublure. Ce transfert inattendu, orchestré par l'entraîneur Stéphanie Gilli, a surpris Obed Nkambadio, gardien titulaire l'an dernier.
De retour en Ligue 1 après 46 ans d’absence, le Paris FC s’est montré actif sur le mercato estival avec huit arrivées, pour un montant avoisinant 57 millions d’euros. Kevin Trapp fait partie des petits nouveaux, l’ancien portier du PSG débarquant de Francfort pour endosser le rôle de doublure d’Obed Nkambadio, titulaire la saison passée en Ligue 2.
Trapp convaincu par le PFC
Alors que les deux portiers sont aujourd’hui en concurrence, Le Parisien est revenu sur les coulisses du recrutement de l’international allemand, approché durant l'été par l’entraîneur Stéphanie Gilli, sans trop y croire. Mais après une longue discussion au téléphone, Kevin Trapp s'est montré séduit par le projet et a fini par signer à la mi-août.
Nkambadio prévenu en urgence
Quelques jours auparavant, les négociations entre les deux parties avaient fuité dans les médias, incitant le Paris FC à prévenir en urgence Obed Nkambadio, n’imaginant pas l’arrivée d’un tel gardien dans l’effectif comme l'explique Le Parisien.