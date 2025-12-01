Paris FC : Transfert historique, le fiasco est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Promu en Ligue 1 et doté de beaux moyens, le Paris FC n’a pas hésité à sortir le chéquier cet été. Le club parisien a ainsi réalisé son record d’achat avec Otavio, arrivé en provenance du FC Porto contre un montant de 17M€, le défenseur brésilien n’est pas au meilleur de sa forme.

Une recrue historique du côté du Paris FC. Tout juste promu au sein de l’élite du football français, le club détenu par la famille Arnault a décidé de recruter en masse cet été. Désireux de consolider son secteur défensif avec plusieurs éléments de qualité, le club parisien a misé sur Otavio.

Otavio, recrue la plus chère de l’histoire du club Recruté contre 17M€ en provenance du FC Porto, le Brésilien est ainsi devenu la recrue la plus chère de l’histoire du Paris FC. Mais force est de constater que pour le moment, Otavio ne réussit pas tellement à convaincre dans la capitale. S’il est très régulièrement titulaire au sein de la défense de Stéphane Gilli, le défenseur de 23 ans ne rassure que très peu.