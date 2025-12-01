Paris FC : Transfert historique, le fiasco est annoncé !

Promu en Ligue 1 et doté de beaux moyens, le Paris FC n’a pas hésité à sortir le chéquier cet été. Le club parisien a ainsi réalisé son record d’achat avec Otavio, arrivé en provenance du FC Porto contre un montant de 17M€, le défenseur brésilien n’est pas au meilleur de sa forme.
Une recrue historique du côté du Paris FC. Tout juste promu au sein de l’élite du football français, le club détenu par la famille Arnault a décidé de recruter en masse cet été. Désireux de consolider son secteur défensif avec plusieurs éléments de qualité, le club parisien a misé sur Otavio.
Otavio, recrue la plus chère de l’histoire du club
Recruté contre 17M€ en provenance du FC Porto, le Brésilien est ainsi devenu la recrue la plus chère de l’histoire du Paris FC. Mais force est de constater que pour le moment, Otavio ne réussit pas tellement à convaincre dans la capitale. S’il est très régulièrement titulaire au sein de la défense de Stéphane Gilli, le défenseur de 23 ans ne rassure que très peu.
Le Brésilien ne rassure pas
Ce samedi face à Auxerre (1-1), Otavio a commis de nouvelles maladresses, trop courantes depuis le début de saison. « Sa première période est calamiteuse avec 4 relances ratées et la faute qui provoque le coup-franc de l’égalisation », a notamment écrit le Parisien à son sujet. Le numéro 6 du PFC va devoir progresser...