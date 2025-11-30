PSG - Real Madrid : Après Mbappé, c'est le feu sur le mercato !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un peu plus d'un an. Fan d'Eduardo Camavinga, le club de la capitale aimerait boucler sa signature dans un avenir proche. Ouvert à l'idée de vendre son milieu de terrain français, le club merengue envisagerait de financer plusieurs transferts grâce à son départ.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En effet, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un peu plus d'un an.

Le PSG veut recruter Camavinga Après avoir vu Kylian Mbappé fuir vers le Real Madrid, le PSG aimerait s'attacher les services d'Eduardo Camavinga. D'après Caught Offside, le club de la capitale serait emballé par l'idée de recruter le numéro 6 de la Maison-Blanche. Mais quelle est la position de la direction merengue ?