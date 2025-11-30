Kylian Mbappé : Le PSG prépare sa vengeance sur le mercato !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG librement et gratuitement. En effet, le Real Madrid s'est offert les services de la star de 26 ans il y a un peu plus d'un an, et ce, sans payer la moindre indemnité de transfert. Tombé sous le charme d'Eduardo Camavinga, coéquipier de Kylian Mbappé à la Maison-Blanche, le PSG aimerait boucler sa signature dans un avenir proche.

Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG. Alors que son bail est arrivé à terme le 30 juin 2024, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Ce qui a provoqué la colère du PSG. D'ailleurs, le club de la capitale est toujours en guerre avec Kylian Mbappé.

PSG : Mbappé et Camavinga ont choisi le Real Madrid Séduit par les performances récentes d'Eduardo Camavinga au Real Madrid, le PSG pourrait prendre sa revanche sur le mercato. Comme révélé par Caught Offside, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aimerait arracher le milieu de terrain français à la Maison-Blanche et à Kylian Mbappé.