OM : Greenwood annonce le transfert parfait pour lui !

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood semble avoir fait le bon choix en décidant de s’engager avec l’OM. Au-delà de ses performances sur le terrain et des résultats de son équipe, l’Anglais âgé de 24 ans se sent bien à Marseille et estime être dans un environnement « parfait » pour lui.

« Je suis dans un très bon moment et c’est évidemment grâce à l’entraîneur et mes coéquipiers. » À l’occasion de la remise de son trophée UNFP de meilleur joueur du mois d’octobre en ligue 1, Mason Greenwood est revenu sur sa bonne forme depuis le début de la saison auprès de Téléfoot, lui qui a inscrit 10 buts en championnat avec l’OM.

« J’espère pouvoir continuer à m’améliorer et obtenir d'autres récompenses cette saison » « Je me sens vraiment bien, j’espère pouvoir continuer à m’améliorer et obtenir d'autres récompenses cette saison », a déclaré Mason Greenwood, soulignant également l’importance de Roberto De Zerbi. « C’est lui le cerveau de l’équipe. Il est l’architecte de notre jeu. Il m’a aidé à comprendre beaucoup mieux le football quand je suis arrivé ici. Il m’aide au quotidien à m’améliorer et devenir meilleur. »