Transfert à 26M€ : Le gros coup de De Zerbi à l’OM !

Élu meilleur joueur du mois d’octobre en Ligue 1, Mason Greenwood est revenu sur sa bonne forme du moment, lui qui a inscrit 10 buts en championnat cette saison. L’ailier âgé de 24 ans estime que cela est grâce à ses coéquipiers, mais aussi à Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM l’aidant beaucoup à s’améliorer depuis son transfert en provenance de Manchester United.

Après avoir reçu son trophée UNFP de meilleur joueur du mois d’octobre en Ligue 1 samedi en marge de la réception de Toulouse (2-2), Mason Greenwood s’est confié dans un entretien accordé à Téléfoot. Auteur de 21 buts en championnat la saison dernière, l’attaquant de l’OM en est déjà à 10 depuis le début de l’exercice 2025-2026.

« C’est évidemment grâce à l’entraîneur et mes coéquipiers » « Je suis dans un très bon moment et c’est évidemment grâce à l’entraîneur et mes coéquipiers. Je me sens vraiment bien, j’espère pouvoir continuer à m’améliorer et obtenir d'autres récompenses cette saison », a déclaré Mason Greenwood, avant d'évoquer l’importance de Roberto De Zerbi dans sa progression depuis son arrivée à l'OM.