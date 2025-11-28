Greenwood - OM : Le coup de foudre à Marseille !

Axel Cornic

Après une première saison encourageante, Mason Greenwood semble bien parti pour exploser à l’Olympique de Marseille avec déjà 11 buts toutes compétitions confondues. Et certains de ses coéquipiers sont déjà sous le charme comme Timothy Weah, arrivé au club lors du dernier mercato estival en provenance de la Juventus.

C’est le festival ! Très critiqué la saison dernière pour ses dérives, Mason Greenwood semble enfin avoir trouvé sa place à Marseille. Et ça se voit sur le terrain, puisque la star de l’OM est toujours plus au centre du dispositif de Roberto De Zerbi, se mettant notamment au service du collectif.

« Quand je parle de Mason, c'est un sentiment spécial » De plus en plus de voix se lèvent pour le soutenir dans son changement et c’est le cas de Timothy Weah, qui le côtoie tous les jours à l’OM. « Quand je parle de Mason, c'est un sentiment spécial. C'est très rare de partager le terrain avec un joueur si incroyable » a expliqué l’international américain, d’après Le Phocéen.