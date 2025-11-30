Du PSG au Paris FC : Il valide sa signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Véritable légende du PSG, Rai est toujours dans le football et toujours à Paris, mais plus dans le même club. En effet, le Brésilien est désormais ambassadeur du Paris FC, promu en Ligue 1 cette saison. Un choix qu'il a justifié.

Joueur du PSG entre 1993 et 1998, Rai est une vraie légende du PSG où, malgré une première saison poussive, il a réussi à s'imposer comme un joueur majeur. Ce fut donc une surprise de le voir accepter d'être actionnaire du Paris FC tout en endossant un rôle d'ambassadeur. Mais le champion du monde 1994 explique ce choix.

Rai justifie sa signature au PFC « Après avoir été directeur sportif de Sao Paulo au Brésil, j’avais envie de faire quelque chose dans le football, ici à Paris. Je ne serais jamais allé travailler à Lyon ou à Marseille. Au PSG, il y avait déjà tout ce qu’il faut et cela fonctionne très bien. Le Paris FC, c’est un super projet qui a démarré depuis longtemps et qui prend désormais une autre dimension », confie-t-il auprès du Parisien avant de poursuivre.