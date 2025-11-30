Transfert à 34M€ : Le PSG reçoit une réponse cash !

Pierrick Levallet

Le PSG ne serait pas opposé à l’idée d’offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique. Le club de la capitale aurait d’ailleurs sorti un vieux dossier du tiroir pour renforcer le secteur offensif du coach espagnol. Le nom de Marcus Rashford a en effet été évoqué du côté des Rouge-et-Bleu ces dernières semaines. L’international anglais compterait toutefois rester au FC Barcelone, où il a débarqué en prêt en provenance de Manchester United cet été.

«Il semble y avoir une volonté des deux parties de boucler le dossier» « Je ne pense pas que le PSG aura un impact massif. Barcelone est toujours en pole position pour signer Rashford de manière permanente. Ils ont une option à 34M€ dans le prêt pour signer Marcus Rashford de façon définitive, et il semble y avoir une volonté des deux parties de boucler le dossier » a d’abord expliqué le journaliste Pete O’Rourke pour Football Insider.