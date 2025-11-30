Mercato - OM : La grosse annonce de Greenwood !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec pas moins de 12 nouvelles recrues, l’OM a une nouvelle fois été très actif lors du dernier mercato estival, et cela plaît à Mason Greenwood. Ce dernier estime que Marseille s’est considérablement renforcé cet été avec les arrivées de joueurs « très très forts » et estime que l’équipe est plus soudée que la saison dernière.

Élu meilleur joueur du mois d’octobre en Ligue 1, Mason Greenwood a profité de l’occasion pour se confier dans un entretien accordé à Téléfoot. L’attaquant de l’OM a notamment évoqué les changements opérés par le club l’été dernier et les nombreux joueurs venus renforcer l’effectif.

« J’ai l’impression que nous sommes un peu plus une équipe cette saison » « Nous avons signé pas mal de joueurs, des joueurs très très forts. Nous nous sommes évidemment améliorés dans certains domaines. J’ai l’impression que nous sommes un peu plus une équipe cette saison. Nous sommes tous sur la même longueur d’onde et ça se voit », a déclaré Mason Greenwood.