PSG : Le cadeau inattendu de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Ce samedi, le PSG a enregistré sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1. Le club de la capitale s’est incliné sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Luis Enrique a d’ailleurs fait clairement savoir qu’il n’était pas satisfait de la prestation des siens. Mais malgré cela, le technicien espagnol a offert un cadeau inattendu à son vestiaire.

Le PSG a encore laissé échapper des points en Ligue 1. Le club de la capitale s’est incliné pour la deuxième fois de la saison en championnat ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Pourtant réduits à 10 après l’expulsion de Thilo Kehrer, les Monégasques ont su tenir tête aux Rouge-et-Bleu.

«Notre plus mauvais match de la saison» Luis Enrique n’avait d’ailleurs pas caché sa déception après la partie. « Aucune des deux équipes n’a joué à haut niveau même s’ils ont mieux joué que nous. Ça a été difficile en début de match, c’est difficile d’avoir de la continuité quand tu fais tant d’erreurs individuelles. Je pense que c’est notre plus mauvais match de la saison » a pesté l’entraîneur du PSG en conférence d’après-match.