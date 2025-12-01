Désiré Doué avec Kylian Mbappé : C'est validé !

Axel Cornic

Arrivé au Paris Saint-Germain lors de l’été 2024, Désiré Doué a totalement explosé la saison dernière, devenant l’une des plus grandes révélations sur la scène française comme internationale. Pour couronner tout son travail, le quotidien italien Tuttosport a décidé de lui décerner le Golden Boy 2025, qui récompense le meilleur jeune de l’année.

On a beaucoup parlé d’Ousmane Dembélé ou encore de Vitinha, mais ce PSG est rempli de talents. Il y a notamment Désiré Doué, devenu en seulement un an l’un des jeunes joueurs les plus suivis en Europe, bataillant avec les prodiges du des plus grands clubs de la planète.

Doué élu Golden Boy 2025 Ses prestations l’ont ainsi mené vers le Golden Boy, succédant notamment à un certains Kylian Mbappé. « C'est un honneur de figurer sur cette liste et d'être cité aux côtés de certains des plus grands noms du football » a expliqué Désiré Doué, dans les colonnes de Tuttosport.