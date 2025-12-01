PSG : Les «deux meilleures du monde» ont signé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant d’être remplacé par Luis Campos à l’été 2022, Leonardo était parvenu à notamment mettre la main sur Gianluigi Donnarumma et surtout sur le duo de latéraux Achraf Hakimi-Nuno Mendes. Une prouesse de la part du Brésilien puisqu’ils sont selon Gaël Clichy les références mondiales à leurs postes…elles qui ont signé une prolongation de contrat l’hiver dernier.

Ils font partie des références à leurs postes et ont déposé leurs valises au PSG le même été. Beaucoup de supporters parisiens évoquent les bonnes pioches de Luis Campos sur le marché avec Vitinha, Joao Neves ou encore Willian Pacho. Mais au cours du même mercato en 2021, Leonardo avait bouclé les venues d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes respectivement en provenance de l’Inter et du Sporting Lisbonne. Rien que ça.

«Quand on regarde les deux latéraux, en gros c'est 20 buts par saison» A ce jour, le latéral gauche portugais et l’arrière droit marocain sont perçus comme étant ce qui se fait de mieux à leurs positions sur la planète. Et Gaël Clichy, ex-latéral d’Arsenal ainsi que de Manchester City entre autres, ne peut que s’incliner sur l’impact des deux joueurs du PSG. « Achraf Hakimi et Nuno Mendes au PSG ? Quand on regarde les deux latéraux, en gros c'est 20 buts par saison ».