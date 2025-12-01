PSG : Les «deux meilleures du monde» ont signé !

Avant d’être remplacé par Luis Campos à l’été 2022, Leonardo était parvenu à notamment mettre la main sur Gianluigi Donnarumma et surtout sur le duo de latéraux Achraf Hakimi-Nuno Mendes. Une prouesse de la part du Brésilien puisqu’ils sont selon Gaël Clichy les références mondiales à leurs postes…elles qui ont signé une prolongation de contrat l’hiver dernier.
Ils font partie des références à leurs postes et ont déposé leurs valises au PSG le même été. Beaucoup de supporters parisiens évoquent les bonnes pioches de Luis Campos sur le marché avec Vitinha, Joao Neves ou encore Willian Pacho. Mais au cours du même mercato en 2021, Leonardo avait bouclé les venues d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes respectivement en provenance de l’Inter et du Sporting Lisbonne. Rien que ça.
«Quand on regarde les deux latéraux, en gros c'est 20 buts par saison»
A ce jour, le latéral gauche portugais et l’arrière droit marocain sont perçus comme étant ce qui se fait de mieux à leurs positions sur la planète. Et Gaël Clichy, ex-latéral d’Arsenal ainsi que de Manchester City entre autres, ne peut que s’incliner sur l’impact des deux joueurs du PSG. « Achraf Hakimi et Nuno Mendes au PSG ? Quand on regarde les deux latéraux, en gros c'est 20 buts par saison ».
«Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les deux meilleurs latéraux au monde»
Consultant pour RMC, Clichy s’est confié pendant l’After Foot sur le fait qu’Hakimi et Mendes ne font pas simplement partie du gratin, ils sont les meilleurs. « On a souvent tendance à regarder les joueurs offensifs qui font la différence, mais ces deux mecs-là, ce n'est pas pour rien qu'ils sont les deux meilleurs latéraux au monde depuis deux ou trois ans ». Cela fait cinq ans qu’ils ont signé au PSG et l’aventure commune des deux joueurs a été officiellement prolongé en février dernier jusqu’au 30 juin 2029, date de l’expiration de leurs contrats au Paris Saint-Germain.