Transfert d’un gros joueur : La décision qui va régaler le PSG ?

Pierrick Levallet

Et si Ibrahima Konaté débarquait au PSG l’été prochain ? En fin de contrat avec Liverpool, l’international français n’y a toujours pas prolongé. Les négociations n’avanceraient pas vraiment entre les deux parties. Les Reds auraient d’ailleurs commencé à explorer quelques pistes sur le marché des transferts pour remplacer le défenseur central de 26 ans.

La saison prochaine, le PSG pourrait bien compter un nouveau joueur de taille dans son effectif. Le club de la capitale garderait en effet un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, dont le contrat avec Liverpool expire en juin prochain. Les négociations pour sa prolongation chez les Reds n’avanceraient pas vraiment. Les dirigeants anglais commenceraient ainsi à se tourner vers le mercato.

Liverpool «explore également le marché» pour remplacer Konaté « Liverpool reste déterminé à resigner Ibrahima Konaté si les conditions peuvent être convenues. [...] Liverpool n'acceptera les conditions de Konaté que si elles sont conformes à sa structure salariale et le club explore également le marché à la recherche de remplaçants potentiels » a expliqué le journaliste de Sky Sports Vinny O’Connor.