PSG : Du jamais vu pour Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il aura certes fallu un faux pas du PSG à Monaco (0-1) et un OM accroché au Vélodrome contre le Toulouse FC (0-0) pour que le RC Lens puisse jouir de la première place du classement de Ligue 1 pour la première fois en deux décennies. D’ailleurs, cette 14ème journée de championnat marque un épisode qui n’était plus arrivé depuis 5 ans au Paris Saint-Germain.

Une chose demeure certaine depuis que Luis Enrique a repris les rênes de l’effectif le 5 juillet 2023 après la pige de Christophe Galtier : le PSG fait une razzia sur la scène nationale. A chacune des deux saisons de l’Espagnol sur le banc de touche parisien, le club de la capitale a remporté le Trophée des champions, la Coupe de France et la Ligue 1 avec la cerise sur le gâteau de la Ligue des champions lors du dernier exercice.

Le PSG perd à Monaco, Lens en profite Néanmoins, après sa défaite concédée samedi après-midi à Monaco (0-1), le PSG a permis au RC Lens de prendre la première place du classement de Ligue 1.Ce qui n’était plus arrivé depuis 21 ans pour les Sang-et-Or.