PSG : Du jamais vu pour Luis Enrique !

Il aura certes fallu un faux pas du PSG à Monaco (0-1) et un OM accroché au Vélodrome contre le Toulouse FC (0-0) pour que le RC Lens puisse jouir de la première place du classement de Ligue 1 pour la première fois en deux décennies. D’ailleurs, cette 14ème journée de championnat marque un épisode qui n’était plus arrivé depuis 5 ans au Paris Saint-Germain.
Une chose demeure certaine depuis que Luis Enrique a repris les rênes de l’effectif le 5 juillet 2023 après la pige de Christophe Galtier : le PSG fait une razzia sur la scène nationale. A chacune des deux saisons de l’Espagnol sur le banc de touche parisien, le club de la capitale a remporté le Trophée des champions, la Coupe de France et la Ligue 1 avec la cerise sur le gâteau de la Ligue des champions lors du dernier exercice.
Le PSG perd à Monaco, Lens en profite
Néanmoins, après sa défaite concédée samedi après-midi à Monaco (0-1), le PSG a permis au RC Lens de prendre la première place du classement de Ligue 1.Ce qui n’était plus arrivé depuis 21 ans pour les Sang-et-Or.
Le PSG pas leader après 14 journées de Ligue 1, une première en cinq ans
D’ailleurs, comme Stats du foot le souligne ces dernières heures, le PSG réalise quelque chose de peu commun. Pour la première fois depuis la saison 2020/2021 qui avait vu les dirigeants du Paris Saint-Germain remercier Thomas Tuchel pour le remplacer par Mauricio Pochettino pendant les fêtes de fin d’année, le PSG n’est pas leader de Ligue 1 après 14 journées de championnat. Du jamais vu donc pour Luis Enrique.