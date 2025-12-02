Le boss du PSG présente une «superstar» en pleine interview !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a soulevé la Ligue des champions au printemps dernier à l'Allianz Arena de Munich. Le tout, trois ans après la décision du président Nasser Al-Khelaïfi d'emprunter un virage conséquent dans la politique sportive du club. Choix gagnant puisque le PSG a raflé la première C1 de son histoire. D'ailleurs, au détour d'une conversation avec Tuttosport, Al-Khelaïfi a annoncé une superstar à Paris.

En juin 2022, un an avant les départs de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos, Nasser Al-Khelaïfi annonçait changer son fusil d'épaule au sujet de la politique sportive du champion de France. Leonardo venait de quitter la direction sportive du PSG et était remplacé par Luis Campos. Dès lors, le développement de jeunes talents était devenu la notion la plus importante du projet du PSG. Le président évoquait la fin du bling-bling et le début d'une nouvelle ère.

«Au Paris Saint-Germain, nous voulons toujours penser différemment» Trois ans plus tard, le PSG remportait la première Ligue des champions de son histoire avec Luis Enrique aux commandes de l'équipe première. L'institution parisienne a été élue club de l'année à la cérémonie du Ballon d'or 2025 avec son attaquant Ousmane Dembélé lauréat de l'édition. Pour Tuttosport et dans le cadre de la cérémonie du Golden Boy remporté par Désiré Doué, Nasser Al-Khelaïfi a divulgué l'identité de la prochaine superstar du PSG : le club lui-même. « Au Paris Saint-Germain, nous voulons toujours penser différemment, être différents : nous avons de grandes idées, nous ne suivons pas les autres. Le football est tout pour nous. Mais nous sommes aussi plus qu'une simple équipe de football. Nous nous concentrons sur le sport, la santé et l'éducation. Des garçons et des filles de l'Académie aux hommes et aux femmes de l'équipe première, nous voulons des footballeurs talentueux, mais aussi éduqués, avec des valeurs, les valeurs du PSG ».