Dembélé - Doué : Une terrible catastrophe à prévoir pour le PSG ?

Déjà privé d’Achraf Hakimi et de Désiré Doué, le PSG a également dû composer avec l’absence de Nuno Mendes samedi face à l’AS Monaco (1-0), même si Ousmane Dembélé est récemment revenu dans le groupe. Un problème récurrent pour les Parisiens depuis le début de la saison, mais même quand les blessés seront de retour, Stephen Brun doute qu’ils puissent revenir rapidement à un haut niveau.
Si Ousmane Dembélé, déjà de retour contre Tottenham (5-3) en Ligue des champions, était bien là, le PSG se déplaçait sans plusieurs joueurs importants samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0) samedi. Toujours privé d’Achraf Hakimi et de Désiré Doué, Luis Enrique avait également laissé Nuno Mendes au repos en raison d’une « blessure minime à la cuisse droite ».
« Sans Hakimi et Mendes, ce n’est pas du tout la même équipe »
« Il manque encore énormément de joueurs, tu t’aperçois que sans Hakimi et Mendes, ce n’est pas du tout la même équipe. Le délire de Zaïre-Emery arrière droit, il est bien sympa, mais à un moment donné, tu ne vas pas bien loin », a déclaré Stephen Brun dans Stephen Brunch sur RMC.
« Je n’ai pas encore la certitude que les mecs qui sont blessés vont revenir à un très haut niveau »
Mais même quand les blessés seront de retour au PSG, Stephen Brun n’a pas la certitude qu’ils « vont revenir à un très haut niveau. Dembélé est un demi joueur de football. J’attends que ce soit un joueur à temps plein, que Désiré Doué revienne définitivement et qu’il ne se repète pas. »