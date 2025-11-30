Dembélé - Doué : Une terrible catastrophe à prévoir pour le PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà privé d’Achraf Hakimi et de Désiré Doué, le PSG a également dû composer avec l’absence de Nuno Mendes samedi face à l’AS Monaco (1-0), même si Ousmane Dembélé est récemment revenu dans le groupe. Un problème récurrent pour les Parisiens depuis le début de la saison, mais même quand les blessés seront de retour, Stephen Brun doute qu’ils puissent revenir rapidement à un haut niveau.

Si Ousmane Dembélé, déjà de retour contre Tottenham (5-3) en Ligue des champions, était bien là, le PSG se déplaçait sans plusieurs joueurs importants samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0) samedi. Toujours privé d’Achraf Hakimi et de Désiré Doué, Luis Enrique avait également laissé Nuno Mendes au repos en raison d’une « blessure minime à la cuisse droite ».

« Sans Hakimi et Mendes, ce n’est pas du tout la même équipe » « Il manque encore énormément de joueurs, tu t’aperçois que sans Hakimi et Mendes, ce n’est pas du tout la même équipe. Le délire de Zaïre-Emery arrière droit, il est bien sympa, mais à un moment donné, tu ne vas pas bien loin », a déclaré Stephen Brun dans Stephen Brunch sur RMC.