Un renfort arrive au PSG : Le prochain attaquant, c'est lui !

Le 29 octobre dernier, Désiré Doué a dû sortir sur blessure à Lorient. Victime d'une lésion à la cuisse, le numéro 14 du PSG a déjà manqué plusieurs semaines de compétition. Mais heureusement pour Luis Enrique, Désiré Doué devrait faire son grand retour avant le début de l'année 2026.
Lors de son dernier déplacement à Lorient, le PSG a perdu Désiré Doué. En effet, le numéro 14 de Luis Enrique s'est effondré sur la pelouse du Moustoir. Touché à la cuisse, Désiré Doué est sorti sur blessure le 29 octobre dernier.
PSG : Désiré Doué souffre d'une lésion à la cuisse
Victime d'une lésion de type 3 à la cuisse, Désiré Doué a dû rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Mais heureusement pour le PSG, l'international français devrait bientôt reprendre la compétition.
Doué va retrouver le PSG avant 2026 ?
Selon les informations de L'Equipe, Désiré Doué ne devrait pas tarder à retrouver le PSG. A en croire le média français, le crack de 20 ans poursuit actuellement sa convalescence, mais il pourrait faire son grand retour avant la fin de l'année. Pour rappel, le PSG a encore trois déplacements en 2025 : l'Athletic Bilbao ce mercredi en Ligue des Champions, le FC Metz ce samedi en Ligue 1 et le Vendée Fontenay Football en 32ème de finale de la Coupe de France (le 20 décembre).