Un renfort arrive au PSG : Le prochain attaquant, c'est lui !

Amadou Diawara

Le 29 octobre dernier, Désiré Doué a dû sortir sur blessure à Lorient. Victime d'une lésion à la cuisse, le numéro 14 du PSG a déjà manqué plusieurs semaines de compétition. Mais heureusement pour Luis Enrique, Désiré Doué devrait faire son grand retour avant le début de l'année 2026.

Lors de son dernier déplacement à Lorient, le PSG a perdu Désiré Doué. En effet, le numéro 14 de Luis Enrique s'est effondré sur la pelouse du Moustoir. Touché à la cuisse, Désiré Doué est sorti sur blessure le 29 octobre dernier.

PSG : Désiré Doué souffre d'une lésion à la cuisse Victime d'une lésion de type 3 à la cuisse, Désiré Doué a dû rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Mais heureusement pour le PSG, l'international français devrait bientôt reprendre la compétition.