Zidane : Sa nouvelle histoire qui déchaine les passions !

Nommé une première fois sur le banc de l'équipe première du Real Madrid en janvier 2016, Zinedine Zidane démarrait donc à cette époque une nouvelle histoire dans la peau d'un entraîneur. Et Luka Modric, qui a donc été dirigé par Zidane durant cette période, se remémore toute l'excitation du vestiaire madrilène avec l'arrivée de ce coach un peu spécial.

Zinedine Zidane avait débuté une nouvelle histoire en 2016 avec sa nouvelle vie d'entraîneur au plus haut niveau, puisque le Real Madrid avait décidé de le promouvoir de l'équipe réserve à l'équipe première. Et dans une interview accordée à la chaîne YouTube croate Neuspjeh prvaka, Luka Modric se livre sur cette période un peu particulière au sein du vestiaire du Real Madrid qui avait vu naitre le coach Zidane.

Zidane, «phénoménal» pour ses débuts en tant que coach « Trois Ligues des champions d’affilée… son arrivée dans le vestiaire était incroyable. On le regardait comme des enfants. On lui parlait, on s’entraînait avec lui. En tant qu’adjoint d’Ancelotti, il était réservé, mais en tant qu’entraîneur principal, phénoménal », confie Luka Modric, qui garde un souvenir très fort de sa collaboration sous les ordres de Zinedine Zidane au Real Madrid.