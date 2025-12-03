Insultes en direct : Le clan Mbappé justifie les pétages de plombs !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors des dernières sorties du Real Madrid, Kylian Mbappé a enchainé les dérapages envers les arbitres, allant même jusqu'à lâcher des insultes en étant filmé. Mais comment expliquer un tel comportement de l'attaquant merengue ? Dans l'entourage de Mbappé, on a visiblement une explication à tout cela.

Aors que le Real Madrid traverse une période plus difficile, les esprits sont tendus dans le vestiaire. On a notamment pu voir cela avec les réactions de Kylian Mbappé lors des derniers matchs de la Casa Blanca. En effet, le Français étant plus remonté que la normale, allant jusqu'à s'en prendre aux arbitres. « Sale co*, va », a lâché Mbappé après le match face Elche, avant de balancer au quatrième de la rencontre face à Gérone : « Regarde moi quand je te parle ! Pourquoi tu regardes là-bas ? ».

Aucun problème avec les arbitres ! Bien évidemment, un tel comportement de Kylian Mbappé n'est clairement pas passé inaperçu. Quel est alors le problème avec l'attaquant du Real Madrid ? A-t-il réellement les arbitres espagnols dans le collimateur ? Dans le clan Mbappé et au sein de la Casa Blanca, on a fait savoir pour L'Equipe que Mbappé n'avait aucun problème avec les arbitres de Liga.