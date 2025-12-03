Pierre Ménès et La Chaîne L'Equipe : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Johan Micoud a plusieurs fois critiqué Kylian Mbappé malgré son rendement en terme de buts, Pierre Ménès a plusieurs fois répondu au consultant de La Chaîne L'EQUIPE. Et l'ancien journaliste a confirmé qu'il était très agacé par les analyses de l'ancien milieu offensif français.

Malgré son quadruplé face à l'Olympiakos, Kylian Mbappé n'avait pas convaincu Johan Micoud : « Les stats le disent, si Kylian Mbappé ne marque pas, c’est plus dur pour le Real Madrid. Donc tout est basé sur ses buts à lui. Si dans les grands moments, il ne marque pas, c’est plus compliqué. C’est le danger ». Il faut dire que ce n'est pas la première fois que le consultant de La Chaîne L'EQUIPE fait ce genre d'analyse avec l'ancien attaquant du PSG. Et cela commence à agacer Pierre Ménès, qui confirme une nouvelle fois qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Johan Micoud défende Kylian Mbappé.

Pierre Ménès répond encore à Johan Micoud « Si t'attends Micoud pour avoir un avis objectif sur Mbappé, tu ne vas pas mourir jeune. Effectivement, il y a le départ de Toni Kroos, mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, Carvajal et Militao se sont fait les croisés en tout début de saison. Donc la cascade de blessures qu'a connu le Real l'année dernière est assez impressionnante », lâche-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.