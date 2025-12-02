Mbappé avec une célébrité : Elle répond !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est devenu la figure forte médiatique du Real Madrid depuis sa signature à l'été 2024. Le numéro 10 du club merengue a pu signer grâce à Florentino Pérez. Néanmoins, le président de l'institution madrilène finira bien un jour par partir. Et pour son remplacement, il est notamment question d'une nomination de Rafael Nadal. Le principal intéressé, icône du tennis, a parlé.

Florentino Pérez fait partie de ces dirigeants légendaires du monde du football. Président du Real Madrid à deux reprises, une première fois entre 2000 et sa démission en 2006 avant son retour aux affaires en 2009 avec Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Kaka, le natif de Madrid n'a plus quitté ses fonctions depuis. Mais alors qu'il est déjà âgé de 78 ans, Pérez ne restera pas éternellement en poste.

«Est-ce que cela me plairait ? C'est possible» Ces derniers temps, dans le cadre de la succession du président du Real Madrid, un nom revient régulièrement dans les médias. A plusieurs reprises, et notamment depuis sa retraite du circuit ATP, Rafael Nadal est interrogé sur une éventuelle prise de fonctions à la présidence du Real Madrid à l'avenir. Pour la Cadena SER, le Majorquin qui est un socio invétéré du club merengue a partagé son ressenti sur la question à laquelle il ne cesse de répondre. « Je ne sais pas si je m'explique mal, mais je pense que je m'explique très clairement. Quand vous me posez la question, je vous réponds en termes conceptuels, pas en termes concrets. Est-ce que cela me plairait ? C'est possible. Mais entre cela et une possibilité réelle, il y a un monde ».