Kylian Mbappé dérape : La menace en plein match !

Leader d'attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé a vu un de ses deux buts marqués être refusé dimanche contre Gérone (1-1) après intervention de la VAR pour une main. En colère face au corps arbitral, Mbappé a confronté Alejandro Clemente, quatrième arbitre de la rencontre, en le menaçant au cours de leur conversation d'après Movistar+.

Décidément, Kylian Mbappé semble irrité ces derniers temps par le corps arbitral en Espagne. Il faut dire que le Real Madrid sort de trois matchs nuls consécutifs en Liga. Le dimanche 23 novembre, l'équipe de Xabi Alonso avait concédé le match nul à Elche (2-2). A l'issue de la rencontre, le numéro 10 du club merengue avait pesté auprès de l'arbitre central avant de se diriger vers le vestiaire furieux en lâchant un : « Sale con, va » en français comme le note RMC Sport ce mardi.

Kylian Mbappé confronte l'arbitre Alejandro Clemente pendant Gérone - Real Madrid Le média est revenu sur cet épisode datant de plus d'une semaine afin de relever un autre cas chaud entre Kylian Mbappé et les arbitres. Dimanche, le Real Madrid a une fois de plus été tenu en échec en Liga sur la pelouse de Gérone (1-1). Particulièrement agacée, la star du Real Madrid a invectivé Alejandro Clemente, quatrième arbitre de la rencontre, en lui énonçant les propos suivants dévoilés par la caméra isolée de Movistar+. « Regarde moi quand je te parle » et ce, à plusieurs reprises.