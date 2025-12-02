PSG - Real Madrid : Il recale Neymar et Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté au Real Madrid, Vinicius Junior aurait reçu le conseil de Neymar ne pas lâcher et de rester au sein du club merengue malgré la tentation du départ, notamment au PSG. Cependant, l'ailier madrilène n'aurait pas été totalement convaincu par son compatriote.

Depuis que Kylian Mbappé a signé au Real Madrid, Vinicius Junior n'est plus que l'ombre de lui-même. A tel point que l'avenir de l'ailier brésilien au sein du club merengue commence à sérieusement s'assombrir. Mais Neymar serait intervenu pour conseiller son coéquipier.

Neymar tente de convaincre Vinicius... En effet, selon les informations d'OK Diario, Neymar aurait recommandé à son compatriote de ne pas quitter le Real Madrid, bien qu'il évolue désormais dans l'ombre de Kylian Mbappé. Il faut dire qu'en 2017, Neymar avait fait le choix de quitter le FC Barcelone de Lionel Messi pour s'engager avec le PSG. Et visiblement, il aurait conseillé à Vinicius Junior de ne pas suivre son exemple.