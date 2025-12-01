Une star au PSG : Le coup de tonnerre annoncé à l’étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien évidemment, outre l’attrait sportif, le fait qu’il soit libre de tout contrat en fin de saison attise moult convoitises sur le marché. Le PSG et le Real Madrid seraient enclins à l’idée de boucler la signature de Dayot Upamecano qui a entamé son ultime saison au Bayern Munich au vu de son contrat actuel. Néanmoins, une voix s’est élevée en Bavière… sur sa prolongation !

« Il y a un an à cette place, j'avais formulé le souhait que nous conservions au Bayern Jamal Musiala, Joshua Kimmich et Alphonso Davies. La direction du club a accédé à cette demande et le Bayern peut continuer à construire avec ces trois joueurs. Ces trois prolongations, avec celle de Vincent Kompany, sont un signe qu'ici, au Bayern quelque chose grandit. Et c'est pourquoi je dis aussi : Cher Dayot Upamecano, je vous invite volontiers à faire de même ! ». Au début du mois de novembre, Herbert Hainer profitait d’une assemblée générale au Bayern Munich afin de communiquer son souhait de président de voir Dayot Upamecano rallonger son aventure entamée en Bavière en 2021.

Upamecano dans le viseur du PSG… et du Real Madrid ! Devenu incontournable dans la charnière centrale du Bayern Munich, le défenseur central de l’équipe de France ferait tourner bien des têtes sur le marché des transferts et notamment de la part du comité directeur du PSG ainsi que les dirigeants du Real Madrid. Et pour cause, le natif d’Evreux et ami d’Ousmane Dembélé est en fin de contrat chez le champion d’Allemagne et pourrait le quitter en tant qu’agent libre au terme de la saison.