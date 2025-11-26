PSG - Transfert de Vinicius Jr : La décision radicale !

Pierrick Levallet

Et si Vinicius Jr quittait le Real Madrid l’été prochain ? En fin de contrat en juin 2027, l’international auriverde a mis les négociations pour sa prolongation en stand-by. Le Brésilien refuse de prolonger chez les Merengue tant que la situation avec Xabi Alonso ne s’est pas arrangée. Dans le même temps, le joueur de 25 ans est évoqué du côté du PSG depuis quelques semaines.

Le Real Madrid refuse d'entendre parler d'un transfert de Vinicius Jr Comme le rapporte SPORT, le prix d’un éventuel transfert devrait avoisiner les 100M€ pour Vinicius Jr. La somme s’avère alléchante. Mais pour le moment, Florentino Pérez refuserait d’envisager d’étudier une telle solution. Le président du Real Madrid serait pour le moment dans l’attente que Xabi Alonso apporte plus de considération à la star de 25 ans.