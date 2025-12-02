Rupture au Real Madrid : L'annonce qui va ravir Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du rififi au Real Madrid. Outre le fait que des rumeurs fusent dans la presse au sujet d'un manque de cohésion de l'équipe derrière Xabi Alonso, les résultats n'apportent pas entière satisfaction ces dernières semaines. De quoi mettre l'entraîneur du club merengue en danger, lui qui semble être soutenu par Kylian Mbappé et une partie du vestiaire ?

La semaine dernière après son quadruplé inscrit face à l'Olympiakos en Ligue des champions (4-3), Kylian Mbappé démentait les rumeurs de division au sein du vestiaire du Real Madrid et de défiance de certains joueurs envers le management de Xabi Alonso. Hormis Mbappé, Arda Güler, Thibaut Courtois ou encore Eder Militao selon la presse espagnole, une bonne partie du groupe n'adhérerait pas aux méthodes d'Alonso.

«Ce match peut tout changer» Après trois matchs nuls de suite en Liga face au Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Gérone (1-1), les rumeurs d'un éventuel remplacement de Xabi Alonso par Zinedine Zidane jusqu'à la fin de la saison ont pris forme à l'étranger. De quoi inquiéter le coach espagnol ? Pas vraiment au vu de ses déclarations en conférence de presse ce mardi avant le déplacement à San Mames pour y affronter l'Athletic Bilbao mercredi. « Les rumeurs de licenciements vous inquiètent ? Je me concentre sur demain, sur la préparation de l'équipe. La saison est encore longue, plus d'un tiers est à jouer, tout est très serré et il reste beaucoup de chemin à parcourir. Ce match peut tout changer. On a du mal à gagner à l'extérieur, mais on peut y arriver demain. Nous en sommes là où nous en sommes, au classement comme dans tous les autres domaines. Nous gérons la pression. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons changer ».