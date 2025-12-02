Transfert au Real Madrid : Il tombe en dépression après avoir signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, alors encore très jeune, Raphaël Varane quitte le RC Lens pour le Real Madrid. Un transfert prestigieux pour le défenseur central français. Ça avait alors tout pour être magnifique, mais voilà que Varane est passé par des moments très compliqués après avoir signé chez les Merengue et c'est ainsi qu'il a révélé avoir notamment traversé une période de dépression.

Ayant explosé très tôt avec le RC Lens, Raphaël Varane a été courtisé par les plus grands clubs européens. Le PSG, Manchester United et le Real Madrid se sont ainsi disputés sa signature, mais à l'été 2011, c'est bien la Casa Blanca qui a raflé la mise. Le Français a alors posé ses valises dans la capitale espagnole. Le début des problèmes pour Varane.

« Je n’avais plus goût à quoi que ce soit » Interrogé par Le Monde sur les problèmes de santé mentale, Raphaël Varane a fait une révélation à propos de son transfert au Real Madrid. Le champion du monde 2018 avec la France a alors expliqué : « La première fois que j'ai rencontré ces troubles dans ma carrière ? Après mon arrivée au Real Madrid. J’avais 18 ans, je n’avais pas eu une adolescence comme les autres. J’étais seul, je m’entraînais tout le temps et je jouais peu. J’avais la sensation que mon rêve s’envolait. Sur le terrain, j’étais à fond. Mais, après, je n’avais pas envie de rentrer chez moi. C’était une dépression. Je n’avais plus goût à quoi que ce soit ».