Mercato - PSG : La folle annonce de Vitinha avant son transfert !

Un an avant d’être transféré au PSG, Vitinha était retourné au FC Porto après un prêt d’une saison à Wolverhampton. Un club où le milieu de terrain âgé de 25 ans avait connu des difficultés et n’avait pas réussi à s’imposer, mais même à ce moment-là, il était persuadé qu’il finirait par évoluer dans un des plus grands clubs européens.

S’il est aujourd’hui considéré comme un, si ce n’est le meilleur, milieu de terrain du monde, Vitinha a aussi connu son lot de difficultés, que ce soit au PSG ou dans ses précédents clubs. Lors de la saison 2020-2021, l’international portugais (35 sélections), alors âgé de 20 ans, avait passé un an en prêt à Wolverhampton, où il a très peu joué.

« Je finirai par jouer pour l'un des cinq ou dix meilleurs clubs du monde » « J'ai un peu de mal à critiquer les Wolves pour le fait que ça n'ait pas vraiment marché avec Vitinha », a confié Andy Brassell pour talkSPORT. « Fernando Marçal, qui jouait pour les Wolves, s'entendait très bien avec Vitinha, car ils parlaient tous les deux portugais. Marçal essayait en quelque sorte de le réconforter en lui disant que ça n'allait pas si mal. »