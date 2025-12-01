PSG - Désiré Doué : La grande annonce sur sa signature !

Axel Cornic

Considéré comme un talent très intéressant au Stade Rennais, Désiré Doué a explosé avec son départ au Paris Saint-Germain. Il est d’ailleurs devenu international français et son talent est reconnu aux quatre coins de l’Europe, avec notamment un titre de Golden Boy 2025.

C’est l’une des grandes surprises de la saison dernière. Déjà connu depuis ses débuts pour son talent, Désiré Doué est entré dans une toute autre galaxie au PSG, devenant l’un des plus gros prodiges de la planète. Et comme des nombreux jeunes talents avant lui, il a été récompensé par une distinction très prisée.

« Un immense sentiment de fierté et de bonheur » Tuttosport a en effet décidé de lui décerner le titre de Golden Boy 2025, Doué battant notamment Arda Guler du Real Madrid. « Un immense sentiment de fierté et de bonheur. Savoir que le travail d'équipe porte ses fruits, car c'est grâce à lui que le PSG a atteint ses plus grands objectifs cette année, réalisant la meilleure saison de son histoire » a déclaré le joueur du PSG.