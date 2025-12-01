OM - Transfert à 6M€ : Le coup de foudre à l’étranger !

Pierrick Levallet

Très actif dans le sens des arrivées, l’OM a également réussi à se débarrasser de quelques indésirables cet été. Le club phocéen a notamment vendu Azzedine Ounahi à Gérone pour 6M€. Et depuis son arrivée en Liga, l’international marocain est en train de mettre tout le monde d’accord. Le milieu de terrain de 25 ans rayonne en Espagne.

Ounahi renaît de ses cendres à Gérone Mais depuis son arrivée dans le championnat espagnol, le milieu de terrain de 25 ans rayonne. Comme le rapporte SPORT, le Gérone de Michel s’est sublimé après le transfert d’Azzedine Ounahi. Il serait même en train de mettre tout le monde d’accord en Liga, loin de l’OM. En Espagne, on serait en train de tomber sous son charme.