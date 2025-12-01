OM : De Zerbi se fait tacler en direct !

Ce samedi soir, l'OM de Pablo Longoria a été tenu en échec par le Toulouse FC au Vélodrome. Après le coup de sifflet final, Elton Mokolo s'en est pris à Roberto De Zerbi. D'après le journaliste de RMC Sport, le coach de l'OM n'aurait jamais dû faire tourner au milieu de terrain.
Pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, l'OM a reçu le Toulouse FC au Vélodrome. Malheureusement pour la bande à Mason Greenwood, ils ont été tenus en échec à Marseille (2-2).
OM : De Zerbi a fait tourner contre Toulouse
Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final d'OM-TFC, Elton Mokolo a pointé du doigt les choix de Roberto De Zerbi. D'après le journaliste de RMC Sport, le technicien marseillais a fait une grave erreur en faisant tourner au milieu de terrain.
«Ce turn-over au milieu de terrain va couter cher à l'OM»
« OM-TFC ? Pour moi, le milieu de terrain, c'est un pari perdant de Roberto De Zerbi. Je veux bien que tu injectes de la fraicheur, parce que le match de Newcastle était énergivore, mais à un moment donné, il va falloir instaurer de la stabilité. A chaque fois, tu fais une espèce de turn-over qui ne marche pas. Le milieu de terrain de ce soir (samedi), je ne l'ai pas compris. A un moment donné, ce turn-over au milieu de terrain va couter cher à l'OM », a pesté Elton Mokolo. Pour rappel, Roberto De Zerbi a aligné le trio suivant au milieu de terrain contre Toulouse : Bilal Nadir - Pierre-Emile Højbjerg - Angel Gomes.