OM : De Zerbi se fait tacler en direct !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM de Pablo Longoria a été tenu en échec par le Toulouse FC au Vélodrome. Après le coup de sifflet final, Elton Mokolo s'en est pris à Roberto De Zerbi. D'après le journaliste de RMC Sport, le coach de l'OM n'aurait jamais dû faire tourner au milieu de terrain.

Pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, l'OM a reçu le Toulouse FC au Vélodrome. Malheureusement pour la bande à Mason Greenwood, ils ont été tenus en échec à Marseille (2-2).

OM : De Zerbi a fait tourner contre Toulouse Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final d'OM-TFC, Elton Mokolo a pointé du doigt les choix de Roberto De Zerbi. D'après le journaliste de RMC Sport, le technicien marseillais a fait une grave erreur en faisant tourner au milieu de terrain.