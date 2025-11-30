OM : Greenwood «catastrophique», le tacle est lâché !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, l’OM a donc laissé passer une occasion de prendre la tête du championnat. Le club phocéen n’a pu faire mieux qu’un match nul face à Toulouse (2-2). Une rencontre au cours de laquelle certains joueurs de Roberto De Zerbi n’ont pas vraiment brillé. C’est le cas de Mason Greenwood, pas épargné par les blessures.

Meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood porte l’OM depuis le début de la saison. Forcément, ce samedi, face à Toulouse, l’Anglais était très attendu pour possiblement prendre la tête du championnat. Après une performance XXL en Ligue des Champions face à Newcastle, Greenwood devait donc continuer sur sa lancée, mais pour le numéro 10 de l’OM, ça a été une soirée compliquée.

« Un début de match catastrophique » Loin de ses standards, Mason Greenwood a eu du mal face à Toulouse. C’est ainsi que le joueur de l’OM a reçu un 4/10 de la part de La Provence, qui a écrit à propos de sa performance : « Un début de match catastrophique, loin de sa prestation de mardi où avait créé 4 occasions à lui tout seul. Un peu mieux ensuite, mais il n’a pas eu l’influence habituelle sur son équipe ».