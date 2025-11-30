OM : Malaise dans le vestiaire, un joueur balance

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un résultat nul à l’odeur de défaite pour l’OM, rejoint dans les derniers instants par Toulouse (2-2) samedi soir et privé de ce fait de la place de leader au classement de la Ligue 1. Interrogé après la rencontre, Igor Paixão n’a pas caché sa déception, partagée avec le reste du vestiaire.

Samedi soir, l’OM avait l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 après le revers du PSG en terres monégasques, mais Santiago Hidalgo en a décidé autrement en inscrivant le but égalisateur du TFC (2-2) dans les arrêts de jeu. Une contreperformance difficile à digérer pour les hommes de Roberto De Zerbi.

« Nous sommes tristes » Présent en zone mixte après la rencontre, Igor Paixão a reconnu que l’ambiance était morose dans le vestiaire de l’OM suite à ce nul arraché dans les dernières secondes par Toulouse. « Bien sûr que nous sommes tristes. Le résultat parle de lui-même, a réagi la recrue estivale. On va continuer à travailler et chacun doit revoir ce qui s’est passé pour ne plus répéter ces erreurs. Il y a encore beaucoup de matchs et il faut penser à l’avenir. »