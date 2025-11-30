OM : Greenwood se fait recaler en direct, la réponse cash est lâchée !

Depuis plusieurs semaines maintenant, Mason Greenwood fait forte impression avec le maillot de l’OM sous les épaules. Le Britannique ne cesse ainsi de confirmer tout son talent, de quoi en faire un des meilleurs joueurs de Ligue 1, si ce n’est le meilleur pour certains. Mais quid de la place de Greenwood à l’échelle mondiale ?
Meilleur buteur de la Ligue 1, Mason Greenwood réalise une grosse saison avec l’OM. Portant le club phocéen également en Ligue des Champions, l’Anglais impressionne tout le monde. C’est ainsi que ce dimanche, sur le plateau de Téléfoot, la question a été posée à Bixente Lizarazu : Greenwood est-il un top joueur mondial ? La réponse a alors été claire.
« Un top joueur de Ligue 1 oui », mais…
« Un top joueur de Ligue 1 oui, il est très bon, il a beaucoup progressé avec Marseille. Mais pour être top joueur mondial, il faut être bon dans les très grands matchs », a d’abord répondu le champion du monde 98.
« Pour l’instant, il est très fort dans le championnat de France »
Lizarazu a ensuite ajouté concernant Mason Greenwood : « En Ligue des Champions, si Marseille va loin, dans des quarts de finale et qu’il est bon, il pourra entre dans cette caste là. Pour l’instant, il est très fort dans le championnat de France et je pense qu'il faut s'arrêter là ». Il va donc falloir faire encore plus pour le joueur de l'OM...