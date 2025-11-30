OM - Benjamin Pavard : C'est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par l'Inter Milan l'été dernier avec une option d'achat, Benjamin Pavard présente l'avantage d'être polyvalent puisqu'il peut aussi bien jouer latérale droit que dans l'axe de la défense. Toutefois, pour Lionel Charbonnier, l'international français doit s'installer en position de défenseur central à l'OM.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a obtenu le prêt avec option d'achat de Benjamin Pavard en provenance de l'Inter Milan. Et alors qu'il a été utilisé à plusieurs postes depuis son arrivée, que ce soit latéral droit, axial dans un défense à 4 ou dans une charnière à trois, Lionel Charbonnier estime que c'est désormais terminé, Benjamin Pavard doit se stabiliser dans un rôle de défenseur central.

Pavard latéral droit, c'est terminé ? « Ce match, c'est une prise de conscience aussi pour la charnière centrale Pavard - Balerdi que j'ai beaucoup aimé. On les plaçait sur le grill en se demandant si la charnière allait tenir. Et bien, ils n'ont pas bougé », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.